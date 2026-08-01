Preço de Boyz N The Hood hoje

O preço ao vivo de Boyz N The Hood (BOYZ) hoje é R$ 0.0001952, com uma variação de 2.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOYZ para BRL é de R$ 0.0001952 por BOYZ.

Boyz N The Hood ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BOYZ. Nas últimas 24 horas, BOYZ foi negociado entre R$ 0.0001792 (mínimo) e R$ 0.0002628 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BOYZ movimentou-se +1.66% na última hora e -80.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.07K.

Informações de mercado de Boyz N The Hood (BOYZ)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 58.07KR$ 58.07K R$ 58.07K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 195.20KR$ 195.20K R$ 195.20K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Boyz N The Hood é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.07K. A oferta em circulação de BOYZ é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 195.20K.