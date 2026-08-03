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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BOB, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BOB, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de BOB (BOB) hoje

Análise técnica de BOB (BOB) hoje

A página de Análise de BOB fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BOB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BOB abaixo.

Variação de preço de BOB (BOB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003911---3.32%-8.82%-32.90%
Saiba mais sobre o preço de BOB

Fluxo de capital de BOB

Entrada líquidaPreço de BOBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie BOB (BOB) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BOB.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BOB/USDT
$0.003911
$0.003911$0.003911
-0.38%
14.40M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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