Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BNKR, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BNKR, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre BNKR

Informações sobre preços de BNKR

O que é BNKR

Site oficial do BNKR

Tokenomics de BNKR

Previsão de preço de BNKR

Histórico de preço de BNKR

Guia de compra de BNKR

Conversor de BNKR para moeda Fiat

Spot BNKR

Futuros USDT-M de BNKR

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de BNKR (BNKR) hoje

Análise técnica de BNKR (BNKR) hoje

A página de Análise de BNKR fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BNKR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BNKR abaixo.

Variação de preço de BNKR (BNKR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0003133---5.58%-7.09%-21.62%
Saiba mais sobre o preço de BNKR

Fluxo de capital de BNKR

Entrada líquidaPreço de BNKRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09-$0.17 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre BNKR

Negocie BNKR (BNKR) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BNKR.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BNKR/USDT
$0.0003137
$0.0003137$0.0003137
-1.55%
180.24M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de BNKR para USD

Montante

BNKR
BNKR
USD
USD

1 BNKR = 0.0003133 USD