Análise técnica de BNKR (BNKR) hoje A página de Análise de BNKR fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BNKR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BNKR abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BNKR (BNKR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0003133 -- -5.58% -7.09% -21.62%

Fluxo de capital de BNKR Entrada líquida Preço de BNKRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 $0.03 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 -$0.17 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BNKR (BNKR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BNKR. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BNKR / USDT $0.0003137 $0.0003137 $0.0003137 -1.55% 180.24M (USDT) Negociar