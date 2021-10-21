Análise técnica de Bifrost (BNC) hoje A página de Análise de Bifrost fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BNC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bifrost abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bifrost (BNC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.014691 -- +7.94% -8.10% -55.23%

Fluxo de capital de Bifrost Entrada líquida Preço de BNCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bifrost (BNC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bifrost. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BNC / USDT $0.014701 $0.014701 $0.014701 -0.52% 2.06M (USDT) Negociar