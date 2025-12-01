Preço de Bnb Tiger Inu hoje

O preço ao vivo de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) hoje é $ 0.00000000000265, com uma variação de 0.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNBTIGER para USD é de $ 0.00000000000265 por BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu ocupa atualmente a posição #3870 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.56M, com um fornecimento em circulação de 588,659.61T BNBTIGER. Nas últimas 24 horas, BNBTIGER foi negociado entre $ 0.000000000002581 (mínimo) e $ 0.000000000002694 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.000000000011449246, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000000000001738887.

No desempenho de curto prazo, BNBTIGER movimentou-se -0.34% na última hora e +0.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.83K.

Informações de mercado de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Classificação No.3870 Capitalização de mercado $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volume (24h) $ 8.83K$ 8.83K $ 8.83K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Fornecimento Circulante 588,659.61T 588,659.61T 588,659.61T Fornecimento máximo 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Fornecimento total 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 Taxa circulante 58.86% Blockchain pública BSC

