Preço de BNBHOLDER hoje

O preço ao vivo de BNBHOLDER (BNBHOLDER) hoje é $ 0.00541, com uma variação de 1.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNBHOLDER para USD é de $ 0.00541 por BNBHOLDER.

BNBHOLDER ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BNBHOLDER. Nas últimas 24 horas, BNBHOLDER foi negociado entre $ 0.005111 (mínimo) e $ 0.006509 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BNBHOLDER movimentou-se +4.90% na última hora e +252.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 83.88K.

Informações de mercado de BNBHOLDER (BNBHOLDER)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 83.88K$ 83.88K $ 83.88K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de BNBHOLDER é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 83.88K. A oferta em circulação de BNBHOLDER é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.41M.