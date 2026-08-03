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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bubblemaps, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bubblemaps, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Bubblemaps (BMT) hoje

Análise técnica de Bubblemaps (BMT) hoje

A página de Análise de Bubblemaps fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BMT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bubblemaps abaixo.

Variação de preço de Bubblemaps (BMT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0181--+45.38%+55.09%+1.34%
Saiba mais sobre o preço de Bubblemaps

Indicadores técnicos de Bubblemaps

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bubblemaps em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 4
Compra 14
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 7
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01806
0.01805
R2
0.01805
0.01803
R1
0.01802
0.01802
PP
0.01801
0.01801
S1
0.01798
0.01799
S2
0.01797
0.01798
S3
0.01794
0.01797

Sinais de mercado Bubblemaps

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.44M
$5.64 M
$6.08 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.07M
Compras ativas de 3 dias
$2.25 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.18 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.09M
Compras ativas de 7 dias
$15.64 M
Vendas ativas de 7 dias
$15.55 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bubblemaps

Entrada líquidaPreço de BMTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.10 M0.02
2026-08-11-$0.46 M0.02
2026-08-10-$0.03 M0.02
2026-08-09-$0.22 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BMT/USDT
$0.0181
$0.0181$0.0181
+4.08%
10.41M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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