Análise técnica de Bubblemaps (BMT) hoje A página de Análise de Bubblemaps fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BMT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bubblemaps abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bubblemaps (BMT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0181 -- +45.38% +55.09% +1.34%

Indicadores técnicos de Bubblemaps

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bubblemaps em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 4 Compra 14 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 1 Compra 7 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01806 0.01805 R2 0.01805 0.01803 R1 0.01802 0.01802 PP 0.01801 0.01801 S1 0.01798 0.01799 S2 0.01797 0.01798 S3 0.01794 0.01797

Sinais de mercado Bubblemaps Volume líquido atual de ordens em aberto -0.44M $5.64 M $6.08 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.07M Compras ativas de 3 dias $2.25 M Vendas ativas de 3 dias $2.18 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.09M Compras ativas de 7 dias $15.64 M Vendas ativas de 7 dias $15.55 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bubblemaps Entrada líquida Preço de BMTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 2026-08-12 -$0.10 M 0.02 2026-08-11 -$0.46 M 0.02 2026-08-10 -$0.03 M 0.02 2026-08-09 -$0.22 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bubblemaps (BMT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bubblemaps. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BMT / USDT $0.0181 $0.0181 $0.0181 +4.08% 10.41M (USDT) Negociar