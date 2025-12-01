Preço de Bluwhale Points hoje

O preço ao vivo de Bluwhale Points (BLUP) hoje é $ 0,00105, com uma variação de 0,00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLUP para USD é de $ 0,00105 por BLUP.

Bluwhale Points ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BLUP. Nas últimas 24 horas, BLUP foi negociado entre $ 0,00105 (mínimo) e $ 0,001648 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BLUP movimentou-se 0,00% na última hora e +31,25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 289,00.

Informações de mercado de Bluwhale Points (BLUP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 289,00$ 289,00 $ 289,00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1,05M$ 1,05M $ 1,05M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Blockchain pública BSC

