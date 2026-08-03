Análise técnica de Bluefin (BLUE) hoje A página de Análise de Bluefin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BLUE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bluefin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bluefin (BLUE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007704 -- -7.02% -15.37% -58.96%

Fluxo de capital de Bluefin Entrada líquida Preço de BLUEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bluefin (BLUE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bluefin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BLUE / USDT $0.007704 $0.007704 $0.007704 +0.41% 7.02M (USDT) Negociar