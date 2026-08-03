Análise técnica de BluWhale AI (BLUAI) hoje A página de Análise de BluWhale AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BLUAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BluWhale AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BluWhale AI (BLUAI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.012314 -- +0.26% -26.22% -5.22%

Indicadores técnicos de BluWhale AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BluWhale AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 10 Neutro 1 Compra 15 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 1 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.012381 0.012369 R2 0.012369 0.012358 R1 0.012351 0.012351 PP 0.012339 0.012339 S1 0.012321 0.012328 S2 0.012309 0.012321 S3 0.012291 0.012309

Sinais de mercado BluWhale AI Volume líquido atual de ordens em aberto -1.79M $7.64 M $9.43 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.08M Compras ativas de 3 dias $14.04 M Vendas ativas de 3 dias $13.97 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.08M Compras ativas de 7 dias $22.07 M Vendas ativas de 7 dias $21.98 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BluWhale AI Entrada líquida Preço de BLUAIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.09 M 0.01 2026-08-11 -$0.10 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.04 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BluWhale AI (BLUAI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BluWhale AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BLUAI / USDT $0.012314 $0.012314 $0.012314 +1.89% 37.56M (USDT) Negociar