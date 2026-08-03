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Análise técnica de BluWhale AI (BLUAI) hoje

Análise técnica de BluWhale AI (BLUAI) hoje

A página de Análise de BluWhale AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BLUAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BluWhale AI abaixo.

Variação de preço de BluWhale AI (BLUAI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.012314--+0.26%-26.22%-5.22%
Saiba mais sobre o preço de BluWhale AI

Indicadores técnicos de BluWhale AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BluWhale AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 10
Neutro 1
Compra 15
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.012381
0.012369
R2
0.012369
0.012358
R1
0.012351
0.012351
PP
0.012339
0.012339
S1
0.012321
0.012328
S2
0.012309
0.012321
S3
0.012291
0.012309

Sinais de mercado BluWhale AI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.79M
$7.64 M
$9.43 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.08M
Compras ativas de 3 dias
$14.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$13.97 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.08M
Compras ativas de 7 dias
$22.07 M
Vendas ativas de 7 dias
$21.98 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BluWhale AI

Entrada líquidaPreço de BLUAIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.09 M0.01
2026-08-11-$0.10 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.04 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BLUAI/USDT
$0.012314
$0.012314$0.012314
+1.89%
37.56M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BLUAI
BLUAI
USD
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