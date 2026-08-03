Mais sobre BLUAI
Informações sobre preços de BLUAI
O que é BLUAI
Whitepaper de BLUAI
Site oficial do BLUAI
Tokenomics de BLUAI
Previsão de preço de BLUAI
Histórico de preço de BLUAI
Guia de compra de BLUAI
Conversor de BLUAI para moeda Fiat
Spot BLUAI
Futuros USDT-M de BLUAI
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de BluWhale AI (BLUAI) hoje
Variação de preço de BluWhale AI (BLUAI)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.012314
|--
|+0.26%
|-26.22%
|-5.22%
Indicadores técnicos de BluWhale AI
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BluWhale AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Compra
|Venda 4
|Neutro 0
|Compra 10
|Indicadores técnicos:
|Neutro
|Venda 6
|Neutro 1
|Compra 5
Sinais de mercado BluWhale AI
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de BluWhale AI
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-12
|-$0.09 M
|0.01
|2026-08-11
|-$0.10 M
|0.01
|2026-08-10
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-09
|$0.04 M
|0.02
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre BluWhale AI
Negocie BluWhale AI (BLUAI) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BluWhale AI.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.