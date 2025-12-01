Preço de Blubird hoje

O preço ao vivo de Blubird (BLU) hoje é $ 0.02062, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLU para USD é de $ 0.02062 por BLU.

Blubird ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BLU. Nas últimas 24 horas, BLU foi negociado entre $ 0.02052 (mínimo) e $ 0.02067 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BLU movimentou-se 0.00% na última hora e -0.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 611.93.

Informações de mercado de Blubird (BLU)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 611.93$ 611.93 $ 611.93 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Blubird é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 611.93. A oferta em circulação de BLU é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.06M.