Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bless, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bless, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre BLESS

Informações sobre preços de BLESS

O que é BLESS

Whitepaper de BLESS

Site oficial do BLESS

Tokenomics de BLESS

Previsão de preço de BLESS

Histórico de preço de BLESS

Guia de compra de BLESS

Conversor de BLESS para moeda Fiat

Spot BLESS

Futuros USDT-M de BLESS

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Bless (BLESS) hoje

Análise técnica de Bless (BLESS) hoje

A página de Análise de Bless fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BLESS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bless abaixo.

Variação de preço de Bless (BLESS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.010829---58.81%+47.47%+69.73%
Saiba mais sobre o preço de Bless

Indicadores técnicos de Bless

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bless em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 5
Neutro 4
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 3Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.010848
0.010845
R2
0.010845
0.010841
R1
0.010838
0.010839
PP
0.010835
0.010835
S1
0.010828
0.010831
S2
0.010825
0.010829
S3
0.010818
0.010825

Sinais de mercado Bless

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.30M
$1.59 M
$1.89 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.15M
Compras ativas de 3 dias
$15.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$15.23 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
1.05M
Compras ativas de 7 dias
$113.53 M
Vendas ativas de 7 dias
$112.48 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Bless

Entrada líquidaPreço de BLESSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.05 M0.01
2026-08-11$0.02 M0.01
2026-08-10$0.02 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Bless

Negocie Bless (BLESS) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bless.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BLESS/USDT
$0.010829
$0.010829$0.010829
+0.83%
55.25M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de BLESS para USD

Montante

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0.010829 USD