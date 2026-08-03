Análise técnica de Bless (BLESS) hoje A página de Análise de Bless fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BLESS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bless abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bless (BLESS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.010829 -- -58.81% +47.47% +69.73%

Indicadores técnicos de Bless

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Bless em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 4 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 1 Compra 13 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.010848 0.010845 R2 0.010845 0.010841 R1 0.010838 0.010839 PP 0.010835 0.010835 S1 0.010828 0.010831 S2 0.010825 0.010829 S3 0.010818 0.010825

Sinais de mercado Bless Volume líquido atual de ordens em aberto -0.30M $1.59 M $1.89 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.15M Compras ativas de 3 dias $15.09 M Vendas ativas de 3 dias $15.23 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 1.05M Compras ativas de 7 dias $113.53 M Vendas ativas de 7 dias $112.48 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Bless Entrada líquida Preço de BLESSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.05 M 0.01 2026-08-11 $0.02 M 0.01 2026-08-10 $0.02 M 0.01 2026-08-09 -$0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bless (BLESS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bless. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BLESS / USDT $0.010829 $0.010829 $0.010829 +0.83% 55.25M (USDT) Negociar