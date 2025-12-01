Preço de BlockBuddies hoje

O preço ao vivo de BlockBuddies (BLBD) hoje é $ 0.0000202, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLBD para USD é de $ 0.0000202 por BLBD.

BlockBuddies ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BLBD. Nas últimas 24 horas, BLBD foi negociado entre $ 0.0000202 (mínimo) e $ 0.0000202 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BLBD movimentou-se 0.00% na última hora e +2.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de BlockBuddies (BLBD)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.20K$ 20.20K $ 20.20K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de BlockBuddies é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de BLBD é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.20K.