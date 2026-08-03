Análise técnica de Blast (BLAST) hoje A página de Análise de Blast fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BLAST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Blast abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Blast (BLAST) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0002437 -- +0.57% -26.13% -51.35%

Indicadores técnicos de Blast

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Blast em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 12 Compra 12 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 6 Compra 8 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 6 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0002436 0.0002435 R2 0.0002435 0.0002435 R1 0.0002435 0.0002435 PP 0.0002434 0.0002434 S1 0.0002434 0.0002434 S2 0.0002433 0.0002434 S3 0.0002433 0.0002433

Sinais de mercado Blast Volume líquido atual de ordens em aberto -0.24M $1.03 M $1.27 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.03 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Blast Entrada líquida Preço de BLASTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Blast (BLAST) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Blast. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BLAST / USDT $0.0002438 $0.0002438 $0.0002438 +0.37% 230.39M (USDT) Negociar