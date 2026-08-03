Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Blast, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Blast, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre BLAST

Informações sobre preços de BLAST

O que é BLAST

Whitepaper de BLAST

Site oficial do BLAST

Tokenomics de BLAST

Previsão de preço de BLAST

Histórico de preço de BLAST

Guia de compra de BLAST

Conversor de BLAST para moeda Fiat

Spot BLAST

Futuros USDT-M de BLAST

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Blast (BLAST) hoje

Análise técnica de Blast (BLAST) hoje

A página de Análise de Blast fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BLAST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Blast abaixo.

Variação de preço de Blast (BLAST)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0002437--+0.57%-26.13%-51.35%
Saiba mais sobre o preço de Blast

Indicadores técnicos de Blast

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Blast em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 12
Compra 12
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 6Compra 8
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 6Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0002436
0.0002435
R2
0.0002435
0.0002435
R1
0.0002435
0.0002435
PP
0.0002434
0.0002434
S1
0.0002434
0.0002434
S2
0.0002433
0.0002434
S3
0.0002433
0.0002433

Sinais de mercado Blast

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.24M
$1.03 M
$1.27 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.03 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Blast

Entrada líquidaPreço de BLASTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.01 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Blast

Negocie Blast (BLAST) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Blast.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BLAST/USDT
$0.0002438
$0.0002438$0.0002438
+0.37%
230.39M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de BLAST para USD

Montante

BLAST
BLAST
USD
USD

1 BLAST = 0.0002437 USD