Preço de BLACKHOLE hoje

O preço ao vivo de BLACKHOLE (BLACK) hoje é $ 0.06286, com uma variação de 0.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLACK para USD é de $ 0.06286 por BLACK.

BLACKHOLE ocupa atualmente a posição #3714 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 BLACK. Nas últimas 24 horas, BLACK foi negociado entre $ 0.06061 (mínimo) e $ 0.07959 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.542695123942573, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04958396066404331.

No desempenho de curto prazo, BLACK movimentou-se -0.90% na última hora e +19.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.42K.

Informações de mercado de BLACKHOLE (BLACK)

Classificação No.3714 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 55.42K$ 55.42K $ 55.42K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento total 114,083,333 114,083,333 114,083,333 Blockchain pública AVAX_CCHAIN

A capitalização de mercado atual de BLACKHOLE é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.42K. A oferta em circulação de BLACK é 0.00, com um fornecimento total de 114083333. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.17M.