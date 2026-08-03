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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Moonbirds, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Moonbirds, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Moonbirds (BIRB) hoje

Análise técnica de Moonbirds (BIRB) hoje

A página de Análise de Moonbirds fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BIRB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Moonbirds abaixo.

Variação de preço de Moonbirds (BIRB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05005---7.54%-22.36%-62.82%
Saiba mais sobre o preço de Moonbirds

Indicadores técnicos de Moonbirds

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Moonbirds em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 3
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 7
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05007
0.05006
R2
0.05006
0.05006
R1
0.05006
0.05006
PP
0.05005
0.05005
S1
0.05005
0.05005
S2
0.05004
0.05005
S3
0.05004
0.05004

Sinais de mercado Moonbirds

Volume líquido atual de ordens em aberto
-2.28M
$7.40 M
$9.68 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.10 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.10 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Moonbirds

Entrada líquidaPreço de BIRBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.05
2026-08-12-$0.01 M0.05
2026-08-11-$0.03 M0.05
2026-08-10-$0.03 M0.05
2026-08-09-$0.03 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BIRB/USDT
$0.05019
$0.05019$0.05019
-1.09%
1.06M (USDT)
BIRB/USDC
$0.05117
$0.05117$0.05117
-0.54%
983.52K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD

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