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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BIO Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BIO Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de BIO Protocol (BIO) hoje

Análise técnica de BIO Protocol (BIO) hoje

A página de Análise de BIO Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BIO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BIO Protocol abaixo.

Variação de preço de BIO Protocol (BIO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02436--+0.08%-11.97%-46.48%
Saiba mais sobre o preço de BIO Protocol

Indicadores técnicos de BIO Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BIO Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 6
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 6
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02438
0.02436
R2
0.02436
0.02434
R1
0.02435
0.02434
PP
0.02433
0.02433
S1
0.02432
0.02431
S2
0.0243
0.02431
S3
0.02429
0.0243

Sinais de mercado BIO Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.06M
$3.55 M
$3.61 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.06 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.21 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BIO Protocol

Entrada líquidaPreço de BIOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.08 M0.02
2026-08-11$0.04 M0.02
2026-08-10$0.01 M0.03
2026-08-09-$0.15 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie BIO Protocol (BIO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BIO Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BIO/USDT
$0.02439
$0.02439$0.02439
-0.92%
2.55M (USDT)
BIO/USDC
$0.02434
$0.02434$0.02434
-1.01%
2.24M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BIO
BIO
USD
USD

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