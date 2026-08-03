Análise técnica de BIO Protocol (BIO) hoje A página de Análise de BIO Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BIO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BIO Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BIO Protocol (BIO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02436 -- +0.08% -11.97% -46.48%

Indicadores técnicos de BIO Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BIO Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 6 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 6 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 4 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02438 0.02436 R2 0.02436 0.02434 R1 0.02435 0.02434 PP 0.02433 0.02433 S1 0.02432 0.02431 S2 0.0243 0.02431 S3 0.02429 0.0243

Sinais de mercado BIO Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.06M $3.55 M $3.61 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.06 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.02M Compras ativas de 7 dias $0.19 M Vendas ativas de 7 dias $0.21 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BIO Protocol Entrada líquida Preço de BIOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.02 2026-08-12 -$0.08 M 0.02 2026-08-11 $0.04 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.03 2026-08-09 -$0.15 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BIO Protocol (BIO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BIO Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BIO / USDT $0.02439 $0.02439 $0.02439 -0.92% 2.55M (USDT) Negociar BIO / USDC $0.02434 $0.02434 $0.02434 -1.01% 2.24M (USDT) Negociar