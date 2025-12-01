Preço de Binance yellow robot hoje

O preço ao vivo de Binance yellow robot (BINA) hoje é $ 0.0002626, com uma variação de 1.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BINA para USD é de $ 0.0002626 por BINA.

Binance yellow robot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BINA. Nas últimas 24 horas, BINA foi negociado entre $ 0.0002537 (mínimo) e $ 0.0002655 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BINA movimentou-se -0.91% na última hora e +19.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.43K.

Informações de mercado de Binance yellow robot (BINA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 54.43K$ 54.43K $ 54.43K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Binance yellow robot é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.43K. A oferta em circulação de BINA é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.