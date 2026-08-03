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Análise técnica de Billions (BILL) hoje

Análise técnica de Billions (BILL) hoje

A página de Análise de Billions fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BILL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Billions abaixo.

Variação de preço de Billions (BILL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02325---2.19%-59.78%-88.53%
Saiba mais sobre o preço de Billions

Indicadores técnicos de Billions

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Billions em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 4
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 2Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02326
0.02326
R2
0.02326
0.02325
R1
0.02325
0.02325
PP
0.02325
0.02325
S1
0.02324
0.02324
S2
0.02324
0.02324
S3
0.02323
0.02324

Sinais de mercado Billions

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.34M
$2.27 M
$2.62 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.92 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.89 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$3.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.98 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Billions

Entrada líquidaPreço de BILLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.18 M0.02
2026-08-11-$0.09 M0.03
2026-08-10-$0.26 M0.02
2026-08-09$0.23 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BILL/USDC
$0.02323
$0.02323$0.02323
+0.30%
2.26M (USDT)
BILL/USDT
$0.02325
$0.02325$0.02325
+0.34%
3.64M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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