Análise técnica de Billions (BILL) hoje A página de Análise de Billions fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BILL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Billions abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Billions (BILL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02325 -- -2.19% -59.78% -88.53%

Indicadores técnicos de Billions

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Billions em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 4 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 2 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02326 0.02326 R2 0.02326 0.02325 R1 0.02325 0.02325 PP 0.02325 0.02325 S1 0.02324 0.02324 S2 0.02324 0.02324 S3 0.02323 0.02324

Sinais de mercado Billions Volume líquido atual de ordens em aberto -0.34M $2.27 M $2.62 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $0.92 M Vendas ativas de 3 dias $0.89 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $3.01 M Vendas ativas de 7 dias $2.98 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Billions Entrada líquida Preço de BILLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 2026-08-12 -$0.18 M 0.02 2026-08-11 -$0.09 M 0.03 2026-08-10 -$0.26 M 0.02 2026-08-09 $0.23 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Billions (BILL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Billions. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BILL / USDC $0.02323 $0.02323 $0.02323 +0.30% 2.26M (USDT) Negociar BILL / USDT $0.02325 $0.02325 $0.02325 +0.34% 3.64M (USDT) Negociar