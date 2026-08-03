Análise técnica de Bitget Token (BGB) hoje A página de Análise de Bitget Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BGB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bitget Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bitget Token (BGB) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.67169 -- +2.66% +2.17% -20.37%

Fluxo de capital de Bitget Token Entrada líquida Preço de BGBUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 1.68 2026-08-12 $0.00 M 1.66 2026-08-11 $0.00 M 1.64 2026-08-10 $0.00 M 1.62 2026-08-09 $0.00 M 1.63 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bitget Token (BGB) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bitget Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BGB / USDT $1.67169 $1.67169 $1.67169 +0.77% 77.95K (USDT) Negociar