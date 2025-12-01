Preço de BlockFi-AI hoje

O preço ao vivo de BlockFi-AI (BFI) hoje é $ 0.00000642, com uma variação de 4.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BFI para USD é de $ 0.00000642 por BFI.

BlockFi-AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BFI. Nas últimas 24 horas, BFI foi negociado entre $ 0.00000639 (mínimo) e $ 0.00000745 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BFI movimentou-se 0.00% na última hora e -19.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 103.26.

Informações de mercado de BlockFi-AI (BFI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 103.26$ 103.26 $ 103.26 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

