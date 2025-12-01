Preço de BETURA hoje

O preço ao vivo de BETURA (BETURA) hoje é $ 0.00000597, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BETURA para USD é de $ 0.00000597 por BETURA.

BETURA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BETURA. Nas últimas 24 horas, BETURA foi negociado entre $ 0.00000595 (mínimo) e $ 0.00000688 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BETURA movimentou-se -0.17% na última hora e -62.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.73K.

Informações de mercado de BETURA (BETURA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 2.73K$ 2.73K $ 2.73K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

