Análise técnica de Bert (BERT) hoje A página de Análise de Bert fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BERT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bert abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Bert (BERT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008952 -- -1.53% -7.01% -47.19%

Fluxo de capital de Bert Entrada líquida Preço de BERTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Bert (BERT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bert. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BERT / USDT $0.008953 $0.008953 $0.008953 +1.25% 6.62M (USDT) Negociar