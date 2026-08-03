Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bert, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Bert, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre BERT

Informações sobre preços de BERT

O que é BERT

Site oficial do BERT

Tokenomics de BERT

Previsão de preço de BERT

Histórico de preço de BERT

Guia de compra de BERT

Conversor de BERT para moeda Fiat

Spot BERT

Futuros USDT-M de BERT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Bert (BERT) hoje

Análise técnica de Bert (BERT) hoje

A página de Análise de Bert fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BERT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Bert abaixo.

Variação de preço de Bert (BERT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.008952---1.53%-7.01%-47.19%
Saiba mais sobre o preço de Bert

Fluxo de capital de Bert

Entrada líquidaPreço de BERTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Bert

Negocie Bert (BERT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Bert.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BERT/USDT
$0.008953
$0.008953$0.008953
+1.25%
6.62M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de BERT para USD

Montante

BERT
BERT
USD
USD

1 BERT = 0.008952 USD