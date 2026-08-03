Análise técnica de BERA (BERA) hoje A página de Análise de BERA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BERA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BERA abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BERA (BERA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1431 -- -10.00% -22.06% -65.20%

Indicadores técnicos de BERA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BERA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.143 0.143 R2 0.143 0.1429 R1 0.1429 0.1429 PP 0.1429 0.1429 S1 0.1428 0.1428 S2 0.1428 0.1428 S3 0.1427 0.1428

Sinais de mercado BERA Volume líquido atual de ordens em aberto 0.13M $4.24 M $4.11 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.09 M Vendas ativas de 3 dias $0.10 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.32 M Vendas ativas de 7 dias $0.29 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BERA Entrada líquida Preço de BERAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.14 2026-08-12 $0.03 M 0.14 2026-08-11 -$0.01 M 0.15 2026-08-10 -$0.01 M 0.15 2026-08-09 -$0.10 M 0.16 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BERA (BERA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BERA. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BERA / USDT $0.143 $0.143 $0.143 -1.31% 407.66K (USDT) Negociar BERA / USDC $0.1428 $0.1428 $0.1428 -1.44% 371.01K (USDT) Negociar