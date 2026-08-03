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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BERA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre BERA, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de BERA (BERA) hoje

Análise técnica de BERA (BERA) hoje

A página de Análise de BERA fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BERA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BERA abaixo.

Variação de preço de BERA (BERA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1431---10.00%-22.06%-65.20%
Saiba mais sobre o preço de BERA

Indicadores técnicos de BERA

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BERA em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.143
0.143
R2
0.143
0.1429
R1
0.1429
0.1429
PP
0.1429
0.1429
S1
0.1428
0.1428
S2
0.1428
0.1428
S3
0.1427
0.1428

Sinais de mercado BERA

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.13M
$4.24 M
$4.11 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.10 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.32 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.29 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BERA

Entrada líquidaPreço de BERAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.14
2026-08-12$0.03 M0.14
2026-08-11-$0.01 M0.15
2026-08-10-$0.01 M0.15
2026-08-09-$0.10 M0.16

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BERA/USDT
$0.143
$0.143$0.143
-1.31%
407.66K (USDT)
BERA/USDC
$0.1428
$0.1428$0.1428
-1.44%
371.01K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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