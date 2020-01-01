Análise técnica de Audiera (BEAT) hoje A página de Análise de Audiera fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BEAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Audiera abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Audiera (BEAT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.07164 -- -55.85% -60.13% +76.97%

Indicadores técnicos de Audiera

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Audiera em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 4 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 0 Compra 13 Indicadores técnicos : Venda Venda 5 Neutro 4 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.071 1.071 R2 1.071 1.071 R1 1.071 1.071 PP 1.071 1.071 S1 1.071 1.071 S2 1.071 1.071 S3 1.071 1.071

Sinais de mercado Audiera Volume líquido atual de ordens em aberto -0.54M $6.01 M $6.55 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.85M Compras ativas de 3 dias $96.35 M Vendas ativas de 3 dias $95.50 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 1.33M Compras ativas de 7 dias $207.19 M Vendas ativas de 7 dias $205.86 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Audiera Entrada líquida Preço de BEATUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Audiera (BEAT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Audiera. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BEAT / USDT $1.0732 $1.0732 $1.0732 +2.99% 4.14M (USDT) Negociar