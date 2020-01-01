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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Audiera, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Audiera, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Audiera (BEAT) hoje

Análise técnica de Audiera (BEAT) hoje

A página de Análise de Audiera fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BEAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Audiera abaixo.

Variação de preço de Audiera (BEAT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.07164---55.85%-60.13%+76.97%
Saiba mais sobre o preço de Audiera

Indicadores técnicos de Audiera

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Audiera em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 4
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 0Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 5Neutro 4Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.071
1.071
R2
1.071
1.071
R1
1.071
1.071
PP
1.071
1.071
S1
1.071
1.071
S2
1.071
1.071
S3
1.071
1.071

Sinais de mercado Audiera

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.54M
$6.01 M
$6.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.85M
Compras ativas de 3 dias
$96.35 M
Vendas ativas de 3 dias
$95.50 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
1.33M
Compras ativas de 7 dias
$207.19 M
Vendas ativas de 7 dias
$205.86 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Audiera

Entrada líquidaPreço de BEATUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BEAT/USDT
$1.0732
$1.0732$1.0732
+2.99%
4.14M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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