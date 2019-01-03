Análise técnica de BEAM (BEAM) hoje A página de Análise de BEAM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BEAM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BEAM abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BEAM (BEAM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008062 -- -8.17% -13.25% -60.23%

Fluxo de capital de BEAM Entrada líquida Preço de BEAMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BEAM (BEAM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BEAM. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BEAM / USDT $0.008062 $0.008062 $0.008062 +1.30% 453.13K (USDT) Negociar