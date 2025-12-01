Preço de BALL3 hoje

O preço ao vivo de BALL3 (BCOIN) hoje é $ 0.00041, com uma variação de 2.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BCOIN para USD é de $ 0.00041 por BCOIN.

BALL3 ocupa atualmente a posição #5120 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 BCOIN. Nas últimas 24 horas, BCOIN foi negociado entre $ 0.00022 (mínimo) e $ 0.0008949 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.001895831358367738, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000042946496950566.

No desempenho de curto prazo, BCOIN movimentou-se -4.66% na última hora e +47.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 60.15K.

Informações de mercado de BALL3 (BCOIN)

Classificação No.5120 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 60.15K$ 60.15K $ 60.15K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 6,666,666,666 6,666,666,666 6,666,666,666 Fornecimento total 6,666,666,666 6,666,666,666 6,666,666,666 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de BALL3 é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 60.15K. A oferta em circulação de BCOIN é 0.00, com um fornecimento total de 6666666666. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.73M.