Tokenomics de BBSNEK (BBSNEK)

Descubra informações essenciais sobre BBSNEK (BBSNEK), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 16:36:54 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de BBSNEK (BBSNEK)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de BBSNEK (BBSNEK), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
--
----
Fornecimento total:
$ 69.70B
$ 69.70B$ 69.70B
Fornecimento circulante:
--
----
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 977.19K
$ 977.19K$ 977.19K
Máximo histórico:
$ 0.00006654
$ 0.00006654$ 0.00006654
Mínimo histórico:
--
----
Preço atual:
$ 0.00001402
$ 0.00001402$ 0.00001402

Informação sobre BBSNEK (BBSNEK)

Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.

Site oficial:
https://babysnek.io/
Whitepaper:
https://babysnek.io/Whitepaper_Rev._5.pdf
Explorador de blocos:
https://cardanoscan.io/token/7507734918533b3b896241b4704f3d4ce805256b01da6fcede43043642616279534e454b

Tokenomics de BBSNEK (BBSNEK): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de BBSNEK (BBSNEK) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens BBSNEK que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BBSNEK podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do BBSNEK, explore o preço em tempo real do token BBSNEK!

Como comprar BBSNEK

Interessado em adicionar BBSNEK (BBSNEK) ao seu portfólio? A MEXC oferece diversos métodos para comprar BBSNEK, incluindo cartão de crédito, transferências bancárias e negociação peer-to-peer (P2P). Seja você iniciante ou experiente, a MEXC torna a compra de criptomoedas fácil e segura.

Histórico de preços de BBSNEK (BBSNEK)

Analisar o histórico de preços de BBSNEK ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de BBSNEK

Quer saber para onde o BBSNEK pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do BBSNEK combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

