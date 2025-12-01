Preço de BBSNEK hoje

O preço ao vivo de BBSNEK (BBSNEK) hoje é $ 0.00001319, com uma variação de 2.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BBSNEK para USD é de $ 0.00001319 por BBSNEK.

BBSNEK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BBSNEK. Nas últimas 24 horas, BBSNEK foi negociado entre $ 0.00001281 (mínimo) e $ 0.00002499 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BBSNEK movimentou-se +2.96% na última hora e -2.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 143.62.

Informações de mercado de BBSNEK (BBSNEK)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 143.62$ 143.62 $ 143.62 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 919.34K$ 919.34K $ 919.34K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 69,700,000,000 69,700,000,000 69,700,000,000 Blockchain pública ADA

A capitalização de mercado atual de BBSNEK é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 143.62. A oferta em circulação de BBSNEK é --, com um fornecimento total de 69700000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 919.34K.