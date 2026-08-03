Análise técnica de Based (BASED) hoje A página de Análise de Based fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BASED, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Based abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Based (BASED) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.07636 -- -3.66% -20.41% -14.17%

Indicadores técnicos de Based

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Based em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 4 Compra 7 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 1 Compra 6 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 8 Neutro 3 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07662 0.07659 R2 0.07659 0.07655 R1 0.07653 0.07653 PP 0.0765 0.0765 S1 0.07644 0.07646 S2 0.0764 0.07644 S3 0.07634 0.0764

Sinais de mercado Based Volume líquido atual de ordens em aberto -1.30M $6.63 M $7.93 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $1.20 M Vendas ativas de 3 dias $1.19 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.11M Compras ativas de 7 dias $3.26 M Vendas ativas de 7 dias $3.15 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Based Entrada líquida Preço de BASEDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.08 2026-08-12 -$0.01 M 0.07 2026-08-11 -$0.20 M 0.08 2026-08-10 -$0.11 M 0.07 2026-08-09 -$0.18 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Based (BASED) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Based. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BASED / USDT $0.07642 $0.07642 $0.07642 +2.89% 2.61M (USDT) Negociar