Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Based, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Based, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre BASED

Informações sobre preços de BASED

O que é BASED

Whitepaper de BASED

Site oficial do BASED

Tokenomics de BASED

Previsão de preço de BASED

Histórico de preço de BASED

Guia de compra de BASED

Conversor de BASED para moeda Fiat

Spot BASED

Futuros USDT-M de BASED

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Based (BASED) hoje

Análise técnica de Based (BASED) hoje

A página de Análise de Based fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BASED, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Based abaixo.

Variação de preço de Based (BASED)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07636---3.66%-20.41%-14.17%
Saiba mais sobre o preço de Based

Indicadores técnicos de Based

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Based em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 4
Compra 7
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 1Compra 6
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 8Neutro 3Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07662
0.07659
R2
0.07659
0.07655
R1
0.07653
0.07653
PP
0.0765
0.0765
S1
0.07644
0.07646
S2
0.0764
0.07644
S3
0.07634
0.0764

Sinais de mercado Based

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.30M
$6.63 M
$7.93 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$1.20 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.19 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.11M
Compras ativas de 7 dias
$3.26 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.15 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Based

Entrada líquidaPreço de BASEDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.08
2026-08-12-$0.01 M0.07
2026-08-11-$0.20 M0.08
2026-08-10-$0.11 M0.07
2026-08-09-$0.18 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Based

Negocie Based (BASED) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Based.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BASED/USDT
$0.07642
$0.07642$0.07642
+2.89%
2.61M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de BASED para USD

Montante

BASED
BASED
USD
USD

1 BASED = 0.07636 USD