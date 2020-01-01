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Análise técnica de BAS (BAS) hoje

Análise técnica de BAS (BAS) hoje

A página de Análise de BAS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BAS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BAS abaixo.

Variação de preço de BAS (BAS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.025848---5.55%-0.50%+0.35%
Saiba mais sobre o preço de BAS

Indicadores técnicos de BAS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BAS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 0
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 0Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.025838
0.025838
R2
0.025838
0.025837
R1
0.025837
0.025837
PP
0.025837
0.025837
S1
0.025836
0.025836
S2
0.025836
0.025836
S3
0.025835
0.025836

Sinais de mercado BAS

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.51M
$6.02 M
$6.53 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.14 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BAS

Entrada líquidaPreço de BASUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BAS/USDT
$0.025848
$0.025848$0.025848
-0.11%
2.43M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BAS
BAS
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1 BAS = 0.025848 USD