Análise técnica de BAS (BAS) hoje A página de Análise de BAS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BAS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BAS abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BAS (BAS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.025848 -- -5.55% -0.50% +0.35%

Indicadores técnicos de BAS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BAS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 0 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.025838 0.025838 R2 0.025838 0.025837 R1 0.025837 0.025837 PP 0.025837 0.025837 S1 0.025836 0.025836 S2 0.025836 0.025836 S3 0.025835 0.025836

Sinais de mercado BAS Volume líquido atual de ordens em aberto -0.51M $6.02 M $6.53 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.15 M Vendas ativas de 7 dias $0.14 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BAS Entrada líquida Preço de BASUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BAS (BAS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BAS. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BAS / USDT $0.025848 $0.025848 $0.025848 -0.11% 2.43M (USDT) Negociar