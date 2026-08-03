Análise técnica de Lombard (BARD) hoje A página de Análise de Lombard fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BARD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lombard abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Lombard (BARD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1109 -- -3.32% -9.18% -59.41%

Indicadores técnicos de Lombard

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lombard em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 7 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 3 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1108 0.1108 R2 0.1108 0.1107 R1 0.1107 0.1107 PP 0.1107 0.1107 S1 0.1106 0.1106 S2 0.1106 0.1106 S3 0.1105 0.1106

Sinais de mercado Lombard Volume líquido atual de ordens em aberto -0.87M $6.61 M $7.49 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.12 M Vendas ativas de 7 dias $0.11 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Lombard Entrada líquida Preço de BARDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.11 2026-08-12 $0.02 M 0.11 2026-08-11 -$0.02 M 0.11 2026-08-10 -$0.02 M 0.11 2026-08-09 $0.01 M 0.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Lombard (BARD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Lombard. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BARD / USDT $0.1109 $0.1109 $0.1109 +1.37% 590.36K (USDT) Negociar