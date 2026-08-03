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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Lombard, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Lombard, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Lombard (BARD) hoje

Análise técnica de Lombard (BARD) hoje

A página de Análise de Lombard fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BARD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lombard abaixo.

Variação de preço de Lombard (BARD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1109---3.32%-9.18%-59.41%
Saiba mais sobre o preço de Lombard

Indicadores técnicos de Lombard

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lombard em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 7
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 3Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1108
0.1108
R2
0.1108
0.1107
R1
0.1107
0.1107
PP
0.1107
0.1107
S1
0.1106
0.1106
S2
0.1106
0.1106
S3
0.1105
0.1106

Sinais de mercado Lombard

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.87M
$6.61 M
$7.49 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.11 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Lombard

Entrada líquidaPreço de BARDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.11
2026-08-12$0.02 M0.11
2026-08-11-$0.02 M0.11
2026-08-10-$0.02 M0.11
2026-08-09$0.01 M0.11

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BARD/USDT
$0.1109
$0.1109$0.1109
+1.37%
590.36K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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