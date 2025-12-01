Preço de BANKLESS hoje

O preço ao vivo de BANKLESS (BANKLESS) hoje é $ 0.0001545, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BANKLESS para USD é de $ 0.0001545 por BANKLESS.

BANKLESS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BANKLESS. Nas últimas 24 horas, BANKLESS foi negociado entre $ 0.0001335 (mínimo) e $ 0.0001956 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BANKLESS movimentou-se +0.19% na última hora e -4.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.09K.

Informações de mercado de BANKLESS (BANKLESS)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.09K$ 55.09K $ 55.09K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública PLASMA

A capitalização de mercado atual de BANKLESS é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.09K. A oferta em circulação de BANKLESS é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.