Análise técnica de Lorenzo Protocol (BANK) hoje A página de Análise de Lorenzo Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BANK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lorenzo Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Lorenzo Protocol (BANK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03678 -- -17.17% -12.91% -9.53%

Indicadores técnicos de Lorenzo Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lorenzo Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 2 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03662 0.0366 R2 0.0366 0.03658 R1 0.03659 0.03658 PP 0.03657 0.03657 S1 0.03655 0.03655 S2 0.03653 0.03655 S3 0.03652 0.03653

Sinais de mercado Lorenzo Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto -0.83M $8.25 M $9.08 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.14M Compras ativas de 3 dias $2.36 M Vendas ativas de 3 dias $2.50 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $10.67 M Vendas ativas de 7 dias $10.66 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Lorenzo Protocol Entrada líquida Preço de BANKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.03 M 0.04 2026-08-12 -$0.11 M 0.04 2026-08-11 -$0.58 M 0.04 2026-08-10 -$0.23 M 0.04 2026-08-09 -$0.68 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Lorenzo Protocol (BANK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Lorenzo Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BANK / USDT $0.03678 $0.03678 $0.03678 +0.76% 5.72M (USDT) Negociar BANK / USD1 $0.03671 $0.03671 $0.03671 -0.43% 1.59M (USDT) Negociar