Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Lorenzo Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Lorenzo Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre BANK

Informações sobre preços de BANK

O que é BANK

Whitepaper de BANK

Site oficial do BANK

Tokenomics de BANK

Previsão de preço de BANK

Histórico de preço de BANK

Guia de compra de BANK

Conversor de BANK para moeda Fiat

Spot BANK

Futuros USDT-M de BANK

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Lorenzo Protocol (BANK) hoje

Análise técnica de Lorenzo Protocol (BANK) hoje

A página de Análise de Lorenzo Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BANK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Lorenzo Protocol abaixo.

Variação de preço de Lorenzo Protocol (BANK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03678---17.17%-12.91%-9.53%
Saiba mais sobre o preço de Lorenzo Protocol

Indicadores técnicos de Lorenzo Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Lorenzo Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 2
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03662
0.0366
R2
0.0366
0.03658
R1
0.03659
0.03658
PP
0.03657
0.03657
S1
0.03655
0.03655
S2
0.03653
0.03655
S3
0.03652
0.03653

Sinais de mercado Lorenzo Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.83M
$8.25 M
$9.08 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.14M
Compras ativas de 3 dias
$2.36 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.50 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$10.67 M
Vendas ativas de 7 dias
$10.66 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Lorenzo Protocol

Entrada líquidaPreço de BANKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.03 M0.04
2026-08-12-$0.11 M0.04
2026-08-11-$0.58 M0.04
2026-08-10-$0.23 M0.04
2026-08-09-$0.68 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Lorenzo Protocol

Negocie Lorenzo Protocol (BANK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Lorenzo Protocol.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BANK/USDT
$0.03678
$0.03678$0.03678
+0.76%
5.72M (USDT)
BANK/USD1
$0.03671
$0.03671$0.03671
-0.43%
1.59M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de BANK para USD

Montante

BANK
BANK
USD
USD

1 BANK = 0.03678 USD