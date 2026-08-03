Análise técnica de Banana (BANANAS31) hoje A página de Análise de Banana fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BANANAS31, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Banana abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Banana (BANANAS31) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008437 -- +18.56% +13.17% -35.14%

Indicadores técnicos de Banana

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Banana em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 3 Compra 9 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 2 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00844 0.008438 R2 0.008438 0.008436 R1 0.008437 0.008436 PP 0.008435 0.008435 S1 0.008433 0.008433 S2 0.008431 0.008433 S3 0.00843 0.008431

Sinais de mercado Banana Volume líquido atual de ordens em aberto -0.83M $7.71 M $8.55 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.04M Compras ativas de 3 dias $2.20 M Vendas ativas de 3 dias $2.24 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $4.16 M Vendas ativas de 7 dias $4.19 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Banana Entrada líquida Preço de BANANAS31USDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.34 M 0.01 2026-08-11 -$0.15 M 0.01 2026-08-10 $0.44 M 0.01 2026-08-09 $0.14 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Banana (BANANAS31) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Banana. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BANANAS31 / USDT $0.008436 $0.008436 $0.008436 -2.16% 12.05M (USDT) Negociar BANANAS31 / USDC $0.008439 $0.008439 $0.008439 -2.13% 6.42M (USDT) Negociar