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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Banana, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Banana, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Banana (BANANAS31) hoje

Análise técnica de Banana (BANANAS31) hoje

A página de Análise de Banana fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BANANAS31, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Banana abaixo.

Variação de preço de Banana (BANANAS31)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.008437--+18.56%+13.17%-35.14%
Saiba mais sobre o preço de Banana

Indicadores técnicos de Banana

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Banana em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 3
Compra 9
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00844
0.008438
R2
0.008438
0.008436
R1
0.008437
0.008436
PP
0.008435
0.008435
S1
0.008433
0.008433
S2
0.008431
0.008433
S3
0.00843
0.008431

Sinais de mercado Banana

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.83M
$7.71 M
$8.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.04M
Compras ativas de 3 dias
$2.20 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.24 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$4.16 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.19 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Banana

Entrada líquidaPreço de BANANAS31USDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.34 M0.01
2026-08-11-$0.15 M0.01
2026-08-10$0.44 M0.01
2026-08-09$0.14 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Banana (BANANAS31) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BANANAS31/USDT
$0.008436
$0.008436$0.008436
-2.16%
12.05M (USDT)
BANANAS31/USDC
$0.008439
$0.008439$0.008439
-2.13%
6.42M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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