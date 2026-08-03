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Análise técnica de Comedian (BAN) hoje

Análise técnica de Comedian (BAN) hoje

A página de Análise de Comedian fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BAN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Comedian abaixo.

Variação de preço de Comedian (BAN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.07284---1.01%-5.01%-1.24%
Saiba mais sobre o preço de Comedian

Indicadores técnicos de Comedian

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Comedian em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 4
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 4Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07291
0.0729
R2
0.0729
0.0729
R1
0.0729
0.0729
PP
0.07289
0.07289
S1
0.07289
0.07289
S2
0.07288
0.07289
S3
0.07288
0.07288

Sinais de mercado Comedian

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.37M
$8.45 M
$8.82 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.17 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.17 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Comedian

Entrada líquidaPreço de BANUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.07
2026-08-12$0.00 M0.07
2026-08-11-$0.01 M0.07
2026-08-10$0.00 M0.07
2026-08-09-$0.02 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BAN/USDT
$0.07286
$0.07286$0.07286
-0.06%
933.66K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BAN
USD
USD

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