O preço ao vivo de BabyBnb hoje é 0.0000772 USD. A capitalização de mercado de BABYBNB é de 77,200 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BABYBNB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Mais sobre BABYBNB

Informações sobre preços de BABYBNB

O que é BABYBNB

Site oficial do BABYBNB

Tokenomics de BABYBNB

Previsão de preço de BABYBNB

Histórico de preço de BABYBNB

Guia de compra de BABYBNB

Logo de BabyBnb

Cotação BabyBnb (BABYBNB)

Preço em tempo real de 1 BABYBNB para USD

$0.0000772
+9.50%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de BabyBnb (BABYBNB)
Última atualização da página: 2025-11-27 20:30:39 (UTC+8)

Preço de BabyBnb hoje

O preço ao vivo de BabyBnb (BABYBNB) hoje é $ 0.0000772, com uma variação de 9.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYBNB para USD é de $ 0.0000772 por BABYBNB.

BabyBnb ocupa atualmente a posição #3154 em capitalização de mercado, totalizando $ 77.20K, com um fornecimento em circulação de 1.00B BABYBNB. Nas últimas 24 horas, BABYBNB foi negociado entre $ 0.0000697 (mínimo) e $ 0.0000829 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00174604326764468, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000066391535007403.

No desempenho de curto prazo, BABYBNB movimentou-se -2.28% na última hora e +1.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.65K.

Informações de mercado de BabyBnb (BABYBNB)

No.3154

$ 77.20K
$ 1.65K
$ 77.20K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BSC

A capitalização de mercado atual de BabyBnb é $ 77.20K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.65K. A oferta em circulação de BABYBNB é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.20K.

Histórico de preço de BabyBnb USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0000697
Mínimo 24h
$ 0.0000829
Máximo 24h

$ 0.0000697
$ 0.0000829
$ 0.00174604326764468
$ 0.000066391535007403
-2.28%

+9.50%

+1.44%

+1.44%

Histórico de preços de BabyBnb (BABYBNB) em USD

Acompanhe as variações de preço de BabyBnb para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000006698+9.50%
30 dias$ -0.0000566-42.31%
60 dias$ -0.0003228-80.70%
90 dias$ -0.0003228-80.70%
Variação de preço de BabyBnb hoje

Hoje, BABYBNB registrou uma variação de $ +0.000006698 (+9.50%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de BabyBnb

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0000566 (-42.31%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de BabyBnb

Expandindo a visualização para 60 dias, BABYBNB teve uma variação de $ -0.0003228 (-80.70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de BabyBnb

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0003228 (-80.70%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de BabyBnb (BABYBNB)!

Confira agora a página de histórico de preço do BabyBnb.

Análise de IA para BabyBnb

Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de BabyBnb, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.

Quais fatores influenciam os preços de BabyBnb?

Os preços do BabyBnb (BABYBNB) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento de mercado e confiança dos investidores
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Tendências gerais do mercado de criptomoedas
4. Engajamento da comunidade e atividade nas redes sociais
5. Utilidade do token e casos de uso dentro do ecossistema
6. Dinâmica de oferta e demanda
7. Notícias regulatórias que afetam tokens meme
8. Movimentações de whales e transações de grande porte
9. Anúncios de parcerias
10. Volatilidade geral do mercado

Por que as pessoas querem saber o preço de BabyBnb hoje?

As pessoas querem saber o preço do BabyBnb (BABYBNB) hoje por vários motivos principais:

1. Decisões de investimento – Os traders precisam dos preços atuais para comprar/vender nos momentos ideais
2. Acompanhamento de portfólio – Os detentores monitoram o valor e o desempenho de seus investimentos
3. Análise de mercado – Os dados de preço ajudam a prever tendências e movimentos futuros
4. Prevenção da FOMO – Manter-se atualizado evita perder oportunidades lucrativas

Previsão de preço para BabyBnb

Previsão de preço de BabyBnb (BABYBNB) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BABYBNB em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de BabyBnb (BABYBNB) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de BabyBnb pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço BabyBnb pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de BABYBNB para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de BabyBnb.

Como comprar e investir em BabyBnb

Pronto para começar com BabyBnb? Comprar BABYBNB é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar BabyBnb. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de BabyBnb (BABYBNB).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de 1.00B tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e BabyBnb será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar BabyBnb(BABYBNB)

O que você pode fazer com BabyBnb

Possuir BabyBnb permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

O que é BabyBnb (BABYBNB)

Join the $BABYBNB community and watch your investment grow like a baby’s cuteness!

Recurso BabyBnb

Para uma compreensão mais aprofundada de BabyBnb, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do BabyBnb
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre BabyBnb

Quanto valerá 1 BabyBnb em 2030?
Se o BabyBnb crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do BabyBnb e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-11-27 20:30:39 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o BabyBnb (BABYBNB)

Hora (UTC+8)TipoInformação
11-26 08:09:47Atualizações da Indústria
Bitcoin Experiences Worst January in Nearly Three Years, ETFs Record $3.7 Billion Outflow in a Single Month
11-26 07:57:17Atualizações da Indústria
$388 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
11-26 03:57:55Atualizações da Indústria
U.S. September retail sales monthly rate 0.2%, expected 0.4%, previous value 0.60%
11-25 20:14:18Atualizações da Indústria
SOL Chain Meme Coins Rally, PIPPIN Up 84% in 24 Hours
11-25 17:21:54Atualizações da Indústria
US Altcoin Spot ETFs Welcome Listing Boom, Over 100 ETFs Poised for Launch
11-25 15:17:35Atualizações da Indústria
$368 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions

Notícias principais

4 tendências cripto para 2026

November 27, 2025

Altcoins de grande capitalização perdem fôlego em 2025

November 27, 2025

Isenção IR até R$5.000: impacto no mercado cripto

November 27, 2025
Explore mais sobre BabyBnb

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de BABYBNB para USD

Montante

BABYBNB
BABYBNB
USD
USD

1 BABYBNB = 0.0000772 USD