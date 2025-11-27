Preço de BabyBnb hoje

O preço ao vivo de BabyBnb (BABYBNB) hoje é $ 0.0000772, com uma variação de 9.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYBNB para USD é de $ 0.0000772 por BABYBNB.

BabyBnb ocupa atualmente a posição #3154 em capitalização de mercado, totalizando $ 77.20K, com um fornecimento em circulação de 1.00B BABYBNB. Nas últimas 24 horas, BABYBNB foi negociado entre $ 0.0000697 (mínimo) e $ 0.0000829 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00174604326764468, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000066391535007403.

No desempenho de curto prazo, BABYBNB movimentou-se -2.28% na última hora e +1.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.65K.

Informações de mercado de BabyBnb (BABYBNB)

Classificação No.3154 Capitalização de mercado $ 77.20K$ 77.20K $ 77.20K Volume (24h) $ 1.65K$ 1.65K $ 1.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.20K$ 77.20K $ 77.20K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 100.00% Blockchain pública BSC

