Cotação BabyBnb (BABYBNB)
O preço ao vivo de BabyBnb (BABYBNB) hoje é $ 0.0000772, com uma variação de 9.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BABYBNB para USD é de $ 0.0000772 por BABYBNB.
BabyBnb ocupa atualmente a posição #3154 em capitalização de mercado, totalizando $ 77.20K, com um fornecimento em circulação de 1.00B BABYBNB. Nas últimas 24 horas, BABYBNB foi negociado entre $ 0.0000697 (mínimo) e $ 0.0000829 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00174604326764468, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000066391535007403.
No desempenho de curto prazo, BABYBNB movimentou-se -2.28% na última hora e +1.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.65K.
A capitalização de mercado atual de BabyBnb é $ 77.20K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.65K. A oferta em circulação de BABYBNB é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.20K.
Acompanhe as variações de preço de BabyBnb para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.000006698
|+9.50%
|30 dias
|$ -0.0000566
|-42.31%
|60 dias
|$ -0.0003228
|-80.70%
|90 dias
|$ -0.0003228
|-80.70%
Hoje, BABYBNB registrou uma variação de $ +0.000006698 (+9.50%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0000566 (-42.31%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, BABYBNB teve uma variação de $ -0.0003228 (-80.70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0003228 (-80.70%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de BabyBnb (BABYBNB)!
Confira agora a página de histórico de preço do BabyBnb.
Insights orientados por IA que analisam os movimentos mais recentes de preço de BabyBnb, tendências de volume de negociação e indicadores de sentimento do mercado, oferecendo atualizações em tempo real para identificar oportunidades de negociação e apoiar decisões informadas.
Em 2040, o preço de BabyBnb pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
Para uma compreensão mais aprofundada de BabyBnb, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.
