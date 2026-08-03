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Análise técnica de Babylon (BABY) hoje

Análise técnica de Babylon (BABY) hoje

A página de Análise de Babylon fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BABY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Babylon abaixo.

Variação de preço de Babylon (BABY)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01063---3.10%-15.51%-41.57%
Saiba mais sobre o preço de Babylon

Indicadores técnicos de Babylon

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Babylon em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01063
0.01062
R2
0.01062
0.0106
R1
0.01059
0.01059
PP
0.01058
0.01058
S1
0.01055
0.01056
S2
0.01054
0.01055
S3
0.01051
0.01054

Sinais de mercado Babylon

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.40M
$5.95 M
$6.34 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.13M
Compras ativas de 3 dias
$0.97 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.84 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.05M
Compras ativas de 7 dias
$1.44 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.39 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Babylon

Entrada líquidaPreço de BABYUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12-$7.95 M0.01
2026-08-11-$0.48 M0.01
2026-08-10$4.79 M0.01
2026-08-09-$3.74 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BABY/USDT
$0.01061
$0.01061$0.01061
-2.57%
34.79M (USDT)
BABY/USDC
$0.01059
$0.01059$0.01059
-2.65%
4.60M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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BABY
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