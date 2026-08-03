Análise técnica de Babylon (BABY) hoje A página de Análise de Babylon fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de BABY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Babylon abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Babylon (BABY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01063 -- -3.10% -15.51% -41.57%

Indicadores técnicos de Babylon

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Babylon em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 2 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01063 0.01062 R2 0.01062 0.0106 R1 0.01059 0.01059 PP 0.01058 0.01058 S1 0.01055 0.01056 S2 0.01054 0.01055 S3 0.01051 0.01054

Sinais de mercado Babylon Volume líquido atual de ordens em aberto -0.40M $5.95 M $6.34 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.13M Compras ativas de 3 dias $0.97 M Vendas ativas de 3 dias $0.84 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.05M Compras ativas de 7 dias $1.44 M Vendas ativas de 7 dias $1.39 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Babylon Entrada líquida Preço de BABYUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 -$7.95 M 0.01 2026-08-11 -$0.48 M 0.01 2026-08-10 $4.79 M 0.01 2026-08-09 -$3.74 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Babylon (BABY) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Babylon. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h BABY / USDT $0.01061 $0.01061 $0.01061 -2.57% 34.79M (USDT) Negociar BABY / USDC $0.01059 $0.01059 $0.01059 -2.65% 4.60M (USDT) Negociar