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Análise técnica de B3 Base (B3) hoje

Análise técnica de B3 Base (B3) hoje

A página de Análise de B3 Base fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de B3, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de B3 Base abaixo.

Variação de preço de B3 Base (B3)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.000439---2.45%-8.93%-61.83%
Saiba mais sobre o preço de B3 Base

Indicadores técnicos de B3 Base

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do B3 Base em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 3
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 1Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0004342
0.0004341
R2
0.0004341
0.0004341
R1
0.0004341
0.0004341
PP
0.000434
0.000434
S1
0.000434
0.000434
S2
0.0004339
0.000434
S3
0.0004339
0.0004339

Sinais de mercado B3 Base

Volume líquido atual de ordens em aberto
-5.06M
$13.15 M
$18.21 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de B3 Base

Entrada líquidaPreço de B3USDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.01 M0.00
2026-08-11$0.01 M0.00
2026-08-10-$0.01 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
B3/USDT
$0.000438
$0.000438$0.000438
0.00%
132.47M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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