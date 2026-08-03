Análise técnica de B3 Base (B3) hoje A página de Análise de B3 Base fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de B3, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de B3 Base abaixo. Cadastrar

Variação de preço de B3 Base (B3) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.000439 -- -2.45% -8.93% -61.83%

Indicadores técnicos de B3 Base

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do B3 Base em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 3 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 1 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0004342 0.0004341 R2 0.0004341 0.0004341 R1 0.0004341 0.0004341 PP 0.000434 0.000434 S1 0.000434 0.000434 S2 0.0004339 0.000434 S3 0.0004339 0.0004339

Sinais de mercado B3 Base Volume líquido atual de ordens em aberto -5.06M $13.15 M $18.21 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.07 M Vendas ativas de 7 dias $0.07 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de B3 Base Entrada líquida Preço de B3USDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 $0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie B3 Base (B3) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o B3 Base. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h B3 / USDT $0.000438 $0.000438 $0.000438 0.00% 132.47M (USDT) Negociar