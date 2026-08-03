Análise técnica de BSquared Network (B2) hoje A página de Análise de BSquared Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de B2, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BSquared Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BSquared Network (B2) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.47265 -- +0.94% -10.08% -23.35%

Indicadores técnicos de BSquared Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BSquared Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 2 Compra 14 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 1 Compra 6 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.4742 0.4741 R2 0.4741 0.474 R1 0.474 0.474 PP 0.4739 0.4739 S1 0.4738 0.4738 S2 0.4737 0.4738 S3 0.4736 0.4737

Sinais de mercado BSquared Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.11M $3.06 M $3.17 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.17 M Vendas ativas de 7 dias $0.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BSquared Network Entrada líquida Preço de B2USDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.47 2026-08-12 $0.00 M 0.47 2026-08-11 $0.00 M 0.49 2026-08-10 $0.00 M 0.46 2026-08-09 $0.00 M 0.48 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BSquared Network (B2) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BSquared Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h B2 / USDT $0.47265 $0.47265 $0.47265 +0.51% 124.10K (USDT) Negociar