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Análise técnica de BSquared Network (B2) hoje

Análise técnica de BSquared Network (B2) hoje

A página de Análise de BSquared Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de B2, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BSquared Network abaixo.

Variação de preço de BSquared Network (B2)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.47265--+0.94%-10.08%-23.35%
Saiba mais sobre o preço de BSquared Network

Indicadores técnicos de BSquared Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BSquared Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 2
Compra 14
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 1Compra 6
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.4742
0.4741
R2
0.4741
0.474
R1
0.474
0.474
PP
0.4739
0.4739
S1
0.4738
0.4738
S2
0.4737
0.4738
S3
0.4736
0.4737

Sinais de mercado BSquared Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.11M
$3.06 M
$3.17 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.17 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de BSquared Network

Entrada líquidaPreço de B2USDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.47
2026-08-12$0.00 M0.47
2026-08-11$0.00 M0.49
2026-08-10$0.00 M0.46
2026-08-09$0.00 M0.48

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
B2/USDT
$0.47265
$0.47265$0.47265
+0.51%
124.10K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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