Análise técnica de BUILDon (B) hoje A página de Análise de BUILDon fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de B, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de BUILDon abaixo. Cadastrar

Variação de preço de BUILDon (B) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.14728 -- -17.87% +35.78% -69.76%

Indicadores técnicos de BUILDon

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do BUILDon em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 5 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 1 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 4 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1477 0.1476 R2 0.1476 0.1476 R1 0.1476 0.1476 PP 0.1475 0.1475 S1 0.1475 0.1475 S2 0.1474 0.1475 S3 0.1474 0.1474

Sinais de mercado BUILDon Volume líquido atual de ordens em aberto 0.06M $3.73 M $3.67 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.68 M Vendas ativas de 3 dias $0.68 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $1.42 M Vendas ativas de 7 dias $1.39 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de BUILDon Entrada líquida Preço de BUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie BUILDon (B) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o BUILDon. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h B / USDT $0.1473 $0.1473 $0.1473 -0.86% 496.16K (USDT) Negociar B / USD1 $0.14721 $0.14721 $0.14721 -1.11% 384.82K (USDT) Negociar