Análise técnica de Aztec (AZTEC) hoje A página de Análise de Aztec fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AZTEC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aztec abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Aztec (AZTEC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01201 -- -16.19% -13.73% -49.42%

Indicadores técnicos de Aztec

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aztec em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 2 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 1 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01202 0.01201 R2 0.01201 0.01201 R1 0.01201 0.01201 PP 0.012 0.012 S1 0.012 0.012 S2 0.01199 0.012 S3 0.01199 0.01199

Sinais de mercado Aztec Volume líquido atual de ordens em aberto -0.65M $5.80 M $6.45 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Aztec Entrada líquida Preço de AZTECUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Aztec (AZTEC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Aztec. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AZTEC / USDT $0.01201 $0.01201 $0.01201 -3.06% 5.62M (USDT) Negociar AZTEC / USDC $0.01201 $0.01201 $0.01201 -3.06% 4.30M (USDT) Negociar