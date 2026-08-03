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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aztec, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aztec, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Aztec (AZTEC) hoje

Análise técnica de Aztec (AZTEC) hoje

A página de Análise de Aztec fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AZTEC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aztec abaixo.

Variação de preço de Aztec (AZTEC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01201---16.19%-13.73%-49.42%
Saiba mais sobre o preço de Aztec

Indicadores técnicos de Aztec

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aztec em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 2
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 1Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01202
0.01201
R2
0.01201
0.01201
R1
0.01201
0.01201
PP
0.012
0.012
S1
0.012
0.012
S2
0.01199
0.012
S3
0.01199
0.01199

Sinais de mercado Aztec

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.65M
$5.80 M
$6.45 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Aztec

Entrada líquidaPreço de AZTECUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10-$0.02 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AZTEC/USDT
$0.01201
$0.01201$0.01201
-3.06%
5.62M (USDT)
AZTEC/USDC
$0.01201
$0.01201$0.01201
-3.06%
4.30M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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