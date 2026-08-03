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Análise técnica de Avantis (AVNT) hoje

Análise técnica de Avantis (AVNT) hoje

A página de Análise de Avantis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AVNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Avantis abaixo.

Variação de preço de Avantis (AVNT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.09025--+9.28%-2.79%-41.74%
Saiba mais sobre o preço de Avantis

Indicadores técnicos de Avantis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Avantis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 8
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 5Compra 8
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0903
0.0902
R2
0.0902
0.0902
R1
0.0902
0.0902
PP
0.0901
0.0901
S1
0.0901
0.0901
S2
0.09
0.0901
S3
0.09
0.09

Sinais de mercado Avantis

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.29M
$3.63 M
$3.91 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$1.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$1.67 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.67 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Avantis

Entrada líquidaPreço de AVNTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.09
2026-08-12-$0.03 M0.09
2026-08-11-$0.12 M0.09
2026-08-10-$0.04 M0.10
2026-08-09$0.03 M0.09

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AVNT/USDT
$0.09025
$0.09025$0.09025
+0.73%
711.95K (USDT)
AVNT/USDC
$0.09037
$0.09037$0.09037
+1.07%
583.56K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AVNT
USD
USD

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