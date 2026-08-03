Análise técnica de Avantis (AVNT) hoje A página de Análise de Avantis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AVNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Avantis abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Avantis (AVNT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.09025 -- +9.28% -2.79% -41.74%

Indicadores técnicos de Avantis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Avantis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 8 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 5 Compra 8 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0903 0.0902 R2 0.0902 0.0902 R1 0.0902 0.0902 PP 0.0901 0.0901 S1 0.0901 0.0901 S2 0.09 0.0901 S3 0.09 0.09

Sinais de mercado Avantis Volume líquido atual de ordens em aberto -0.29M $3.63 M $3.91 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $1.08 M Vendas ativas de 3 dias $1.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $1.67 M Vendas ativas de 7 dias $1.67 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Avantis Entrada líquida Preço de AVNTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.09 2026-08-12 -$0.03 M 0.09 2026-08-11 -$0.12 M 0.09 2026-08-10 -$0.04 M 0.10 2026-08-09 $0.03 M 0.09 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Avantis (AVNT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Avantis. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AVNT / USDT $0.09025 $0.09025 $0.09025 +0.73% 711.95K (USDT) Negociar AVNT / USDC $0.09037 $0.09037 $0.09037 +1.07% 583.56K (USDT) Negociar