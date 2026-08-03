Análise técnica de Avalon (AVL) hoje A página de Análise de Avalon fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AVL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Avalon abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Avalon (AVL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01647 -- -2.26% -19.82% -51.05%

Fluxo de capital de Avalon Entrada líquida Preço de AVLUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.01 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 -$0.01 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Avalon (AVL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Avalon. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AVL / USDT $0.01645 $0.01645 $0.01645 -0.84% 3.38M (USDT) Negociar