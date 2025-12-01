Preço de AVIAH Protocol hoje

O preço ao vivo de AVIAH Protocol (AVIAH) hoje é $ 6.093, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AVIAH para USD é de $ 6.093 por AVIAH.

AVIAH Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AVIAH. Nas últimas 24 horas, AVIAH foi negociado entre $ 6.083 (mínimo) e $ 6.096 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AVIAH movimentou-se 0.00% na última hora e +2.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 64.16K.

Informações de mercado de AVIAH Protocol (AVIAH)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 64.16K$ 64.16K $ 64.16K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.47B$ 30.47B $ 30.47B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de AVIAH Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 64.16K. A oferta em circulação de AVIAH é --, com um fornecimento total de 5000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.47B.