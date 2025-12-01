Preço de Broadcom hoje

O preço ao vivo de Broadcom (AVGOON) hoje é $ 399.61, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AVGOON para USD é de $ 399.61 por AVGOON.

Broadcom ocupa atualmente a posição #1934 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.36M, com um fornecimento em circulação de 3.40K AVGOON. Nas últimas 24 horas, AVGOON foi negociado entre $ 399.53 (mínimo) e $ 399.64 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 404.94746439877764, enquanto a mínima histórica foi de $ 297.29808264469034.

No desempenho de curto prazo, AVGOON movimentou-se +0.01% na última hora e +17.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 53.29K.

Informações de mercado de Broadcom (AVGOON)

Classificação No.1934 Capitalização de mercado $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volume (24h) $ 53.29K$ 53.29K $ 53.29K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Fornecimento Circulante 3.40K 3.40K 3.40K Fornecimento total 3,399.59330205 3,399.59330205 3,399.59330205 Blockchain pública ETH

