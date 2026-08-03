Análise técnica de AVAIL (AVAIL) hoje A página de Análise de AVAIL fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AVAIL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de AVAIL abaixo. Cadastrar

Variação de preço de AVAIL (AVAIL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002228 -- +0.76% -22.05% -47.99%

Fluxo de capital de AVAIL Entrada líquida Preço de AVAILUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.06 M 0.00 2026-08-11 $0.03 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie AVAIL (AVAIL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o AVAIL. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AVAIL / USDT $0.002228 $0.002228 $0.002228 -0.97% 35.21M (USDT) Negociar