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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ava AI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ava AI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Ava AI (AVAAI) hoje

Análise técnica de Ava AI (AVAAI) hoje

A página de Análise de Ava AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AVAAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ava AI abaixo.

Variação de preço de Ava AI (AVAAI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01088--+28.22%+86.26%+32.84%
Saiba mais sobre o preço de Ava AI

Indicadores técnicos de Ava AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ava AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 0
Compra 18
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 0Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01095
0.010938
R2
0.010938
0.010929
R1
0.010927
0.010924
PP
0.010915
0.010915
S1
0.010904
0.010906
S2
0.010892
0.010901
S3
0.010881
0.010892

Sinais de mercado Ava AI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.28M
$3.88 M
$4.16 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.24 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.24 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.29 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.29 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Ava AI

Entrada líquidaPreço de AVAAIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Ava AI (AVAAI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ava AI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AVAAI/USDT
$0.01088
$0.01088$0.01088
+3.27%
9.72M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AVAAI
AVAAI
USD
USD

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