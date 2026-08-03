Análise técnica de Ava AI (AVAAI) hoje A página de Análise de Ava AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AVAAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ava AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Ava AI (AVAAI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01088 -- +28.22% +86.26% +32.84%

Indicadores técnicos de Ava AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ava AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 0 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 0 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01095 0.010938 R2 0.010938 0.010929 R1 0.010927 0.010924 PP 0.010915 0.010915 S1 0.010904 0.010906 S2 0.010892 0.010901 S3 0.010881 0.010892

Sinais de mercado Ava AI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.28M $3.88 M $4.16 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.24 M Vendas ativas de 3 dias $0.24 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.29 M Vendas ativas de 7 dias $0.29 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Ava AI Entrada líquida Preço de AVAAIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Ava AI (AVAAI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ava AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AVAAI / USDT $0.01088 $0.01088 $0.01088 +3.27% 9.72M (USDT) Negociar