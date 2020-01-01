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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aura, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Aura, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Aura (AURASOL) hoje

Análise técnica de Aura (AURASOL) hoje

A página de Análise de Aura fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AURASOL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aura abaixo.

Variação de preço de Aura (AURASOL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.010059--+17.19%+3.59%-59.79%
Saiba mais sobre o preço de Aura

Indicadores técnicos de Aura

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aura em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 3
Compra 21
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00981
0.00979
R2
0.00979
0.00976
R1
0.00974
0.00975
PP
0.00972
0.00972
S1
0.00967
0.00969
S2
0.00965
0.00968
S3
0.0096
0.00965

Sinais de mercado Aura

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$0.12 M
$0.14 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.01 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Aura

Entrada líquidaPreço de AURASOLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
AURASOL/USDT
$0.010066
$0.010066$0.010066
+3.38%
5.72M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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AURASOL
AURASOL
USD
USD

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