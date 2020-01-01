Análise técnica de Aura (AURASOL) hoje A página de Análise de Aura fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de AURASOL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Aura abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Aura (AURASOL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.010059 -- +17.19% +3.59% -59.79%

Indicadores técnicos de Aura

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Aura em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 3 Compra 21 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 1 Compra 13 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 2 Neutro 2 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00981 0.00979 R2 0.00979 0.00976 R1 0.00974 0.00975 PP 0.00972 0.00972 S1 0.00967 0.00969 S2 0.00965 0.00968 S3 0.0096 0.00965

Sinais de mercado Aura Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $0.12 M $0.14 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Aura Entrada líquida Preço de AURASOLUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Aura (AURASOL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Aura. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h AURASOL / USDT $0.010066 $0.010066 $0.010066 +3.38% 5.72M (USDT) Negociar