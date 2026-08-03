Análise técnica de Atlético de Madrid (ATM) hoje A página de Análise de Atlético de Madrid fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ATM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Atlético de Madrid abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Atlético de Madrid (ATM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.5234 -- -5.93% -45.90% +46.08%

Fluxo de capital de Atlético de Madrid Entrada líquida Preço de ATMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.08 M 1.54 2026-08-12 $0.14 M 1.57 2026-08-11 $0.00 M 1.48 2026-08-10 $0.05 M 1.51 2026-08-09 -$0.16 M 1.52 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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